Джордж Расселл: «В дальнейшем конкуренты еще могут попасть в ловушки при работе над развитием своих болидов»

Пилот считает, что в перспективе конкуренты еще могут наделать ошибок при работе над развитием своих болидов.

В то время как «Мерседес», по мнению Расселла, уже допустил большинство из возможных ошибок на ранней стадии работы над развитием болида новой концепции и что сейчас команда движется в верном направлении.

«Я правда считаю, что мы будем бороться за победы в гонках во второй половине сезона. В данный момент мы добивается огромного прогресса. Думаю, что как у команды у нас есть достаточно поводов для оптимизма. И мы не испытываем нехватки в мотивации и стремлении сократить отставание от лидеров.

При этом я считаю, что сейчас, когда мы оказались в пределах досягаемости (от лидеров), мы можем добиться еще большего. И что трудности, которые нам пришлось преодолеть в начале сезона, вполне вероятно окупятся в следующем году – ведь другие команды не сталкивались с теми трудностями, которые пришлось преодолевать нам. И в дальнейшем конкуренты еще могут попасть в эти ловушки при работе над развитием своих болидов. Так что у нас достаточно поводов для оптимизма», – рассказал Расселл.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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