Джордж Расселл: «Мерседес» окажется в двух десятых от «Феррари» и «Ред Булл», если проведет исключительный уик-энд во Франции»

высказался о возможной победе «Мерседеса» на Гран-при Франции.

Некоторые эксперты предполагают такое развитие событий с учетом гладкого асфальта и обилия средне- и высокоскоростных поворотов в Ле-Кастелле.

«Люди любят создавать шумиху, вроде как оказывать давление.

Но честный ответ такой: мы не знаем. Полагаем, мы будем ближе [к лидерам], чем в Австрии. В относительном выражении – в Австрии очень короткий круг, и разрывы не такие существенные. Может, какие-то основания есть.

Думаю, все будет в порядке. Вряд ли мы станем быстрее и . Я считаю, если мы проведем исключительный уик-энд, то окажемся в двух десятых – если абсолютно все сделаем правильно. Буду поражен меньшему отставанию», – заявил новичок «Мерседеса».

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