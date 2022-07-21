Джордж Расселл: «Меня удивила гоночная скорость Вольффа»

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл впечатлен гоночными навыками своего босса Тото Вольффа.

После перехода из «Уильямса» Расселл также оценил технический кругозор исполнительного директора «Мерседеса».

«Было очень интересно увидеть, как Тото вовлечен в технические вопросы. Я и не знал, что у него такие знания. Он полностью погружен во все технические брифинги, пытается подтолкнуть команду вперед. В душе он настоящий гонщик.

Думаю, важно, чтобы лидер не просто вдохновлял и мотивировал – все знают, что Тото отличный лидер. Он также понимает технические аспекты, способен смотреть на вещи с рациональной точки зрения, задает правильные вопросы», – сообщил Расселл в подкасте Beyond the Grid.

Британцу понравились совместные заезды с руководителем:

«В начале года у нас было гоночное мероприятие в Австрии с кучей спонсоров. Все закончилось в шесть, а мы с Тото остались до девяти. Было уже темно, но мы пользовались фарами на маленькой раллийной машине. Он проезжал круги со мной в качестве пассажира, я замерял время на айфоне – а затем наоборот.

Честно говоря, меня удивила его решимость и темп, который он демонстрировал. Пожалуй, он выезжал за пределы трассы чуть чаще меня, но скорость была очень хорошей. Так что я постоянно узнаю о нем что-то новое».

В 1990-х и 2000-х Вольфф гонялся в итальянской и немецкой «Формулах Форд», а также выступал в гонках GT и ралли.

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