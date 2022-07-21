Валттери Боттас: «Трассы для спринтов нужно выбирать очень осторожно»

Пилот считает, что руководству «Формулы-1» стоит прислушиваться к мнению гонщиков при выборе Гран-при, на которых проводить спринт-заезды.

впервые опробовала новый формат гоночного уик-энда со спринтом в прошлом году. Тогда экспериментальные этапы прошли на этапах в Монце, Сильверстоуне и Интерлагосе.

В этом году «Ф-1» также проведет три уик-энда со спринтами – два уже состоялись в Имоле и Австрии, а третий, как и в прошлом году, пройдет в Бразилии. В следующем году в рамках чемпионата «Ф-1» также проведет три уик-энда со спринтами. Конкретные для их проведения пока не были названы.

«С пилотами точно нужно консультироваться по данному вопросу. И трассы для спринтов нужно выбирать очень осторожно. Например, последний спринт в Австрии прошел неплохо, но мне кажется, что для этого формата существуют более подходящие трассы. Например, все тот же «Сильверстоун». Так что посмотрим, что решат в руководстве», – рассказал Боттас.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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