Гюнтер Штайнер: «Шумахер очень обрадовался замене Мазепина на Магнуссена. Мику повезло с напарником»

Руководитель рассказал о реакции на уход .

Перед началом сезона Мазепина заменили на . Шумахер воспринял новость позитивно, утверждает Штайнер.

«Это лучшее, что могло с ним произойти. Он очень обрадовался, когда я сообщил, что мы подписали Кевина. Кевин умеет сотрудничать, присматривает за напарником, помогает чем может ты не пытается с ним сражаться.

Мику очень повезло с таким партнером по команде. Он может учиться как человек и как гонщик, исследовать данные. В этом сезоне Мик в гораздо лучшем положении. Когда работаешь с Кевином, минусов нет, не считая того, что это Кевин», – заявил Штайнер в интервью The Red Bulletin.

После аварий в первой части сезона Штайнер критиковал Шумахера. Гюнтер считает, что поступал правильно:

«Понимаете, я не могу говорить: «О, здорово, что он врезался в стену». Ведь мы не заработали очки, он не добился прогресса как пилот. Ничего хорошего нет. Я чуть более откровенный в сравнении с большинством людей, чуть более прямой. Если у вас какие-то проблемы с этим, не общайтесь со мной.

К Мику проявляется большой интерес из-за того, кем он является, но для меня он такой же гонщик, как любой другой. Так и должно быть».

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