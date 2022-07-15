Нико Росберг: «Шумахеру не надо спешить с переходом в топ-команду «Ф-1»

Чемпион мира 2016 года считает, что Мику Шумахеру рано переходить в топ-команду «Формулы-1».

Росберг также высказался о дружбе пилота с гонщиком «Астон Мартин» .

– Мик Шумахер дважды подряд попал в очки. Как вы оцениваете его развитие?

– Мик пережил тяжелые недели, так что все мы счастливы видеть прорыв. В «Формуле-1» ситуация быстро меняется. Его много ругали, а сегодня я открываю газеты и не вижу никакой критики.

– Как вы это объясните?

– Достаточно одной гонки, восьмого места, классного сражения с Ферстаппеном в Великобритании, и все забывается. Такой у нас безумный спорт, но для Мика это плюс. Он движется по позитивной спирали, что невероятно важно с психологической точки зрения.

– [Экс-пилот «Ф-1»] Ханс-Йоахим Штук сказал, что Шумахер окажется первым претендентом, если появится место в топ-команде. Нужен ли Мику такой переход?

– Я так не считаю. Требуется время, и предыдущие гонки это продемонстрировали. Также есть пример Джорджа Расселла, который провел в три года, после чего был готов к переходу в . Спешить не надо.

– У Шумахера особые отношения с Феттелем. В какой степени возможна дружба в «Формуле-1»?

– Если сражаешься за победы и титул, дружбы быть не может. На кону многое, и в долгосрочной перспективе так не работает. Но Мик и Себастьян не соперничают. Мик врезался в машину Себастьяна в Майами. Будь это борьба за первое место, настроение Феттеля после гонки оказалось бы совсем другим. Однако очень мило, что Себастьян поддерживает своего товарища Мика.

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