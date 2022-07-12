Директор Гран-при Нидерландов: «Настоящие фанаты Ферстаппена покажут, как мы принимаем Хэмилтона и относимся друг к другу»

Директор Гран-при Нидерландов и бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс рассчитывает на теплый прием и достойное поведение болельщиков в Зандворте.

В Австрии фанаты праздновали аварию пилота «Мерседеса» в квалификации. Кроме этого, люди на трибунах жаловались на приставания, а также сексистские, расистские и гомофобные оскорбления со стороны части фанатов.

Большая часть зрителей в Шпильберге поддерживала гонщика , однако Ламмерс считает, что люди, выделившиеся оскорбительными действиями, недостойны называться поклонниками чемпиона мира.

«Жалкое и весьма постыдное поведение. Полагаю, настоящие оранжевые фанаты захотят продемонстрировать пример, поэтому не ожидаю никаких проблем. Считаю, это лучший момент, так как все будут вести себя хорошо. Я вполне уверен, что нидерландские трибуны покажут, как мы принимаем семикратного чемпиона мира и относимся друг к другу.

[Болельщики, оскорблявшие других] носили оранжевое и были в футболках Макса Ферстаппена, но фанатами их назвать нельзя. Если поддерживаешь любимого пилота – в данном случае Макса, то будешь вести себя так, чтобы он мог тобой гордиться. Это позорище», – сказал Ламмерс.

Гран-при Нидерландов состоится 2-4 сентября.

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