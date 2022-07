Хэмилтон о многообразии и инклюзивности: «We Race as One – просто слова. Пора действовать»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что может сделать больше для борьбы с дискриминацией.

В 2020 году серия запустила инициативу We Race as One, однако дальше слов дело не пошло, считает Льюис.

«Стремление к многообразию и инклюзивности будет отражать наш путь, а также то, как выглядит фанбаза. Пора действовать. We Race as One – хорошая инициатива, но это просто слова. Они ни на что не влияют. Нет финансирования и каких-либо проектов, которые действительно изменили бы ситуацию и породили бы обсуждения.

Надо использовать свою площадку и претворять высказывания в действия. Просто слов недостаточно. Неприемлемо и недостаточно», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон занимается собственными благотворительными проектами, а также выделил 20 миллионов фунтов на образовательную программу .

Льюис Хэмилтон: «С отвращением узнал о расизме и гомофобии по отношению к некоторым болельщикам на Гран-при Австрии»

