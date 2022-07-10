Карлос Сайнс: «Мне не хотелось оставлять горящую машину, свободно катящейся назад»

Пилот «Феррари» прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Австрии.

Сайнс претендовал как минимум на второе место, но был вынужден сойти из-за поломки и последующего возгорания двигателя на своем болиде.

«Ситуация была непростая. Я осознал, что машина загорелась, но в то же время я жал на педаль тормоза, чтобы остановить машину, но когда я попытался вылезти из кокпита, машина покатилась назад.

И мне не хотелось оставлять машину свободно и бесконтрольно катящейся назад, пока я выбирался из кокпита. Я звал на помощь маршалов, чтобы они помогли подложить что-нибудь под колеса и остановить машину, но мне кажется, что процесс шел как-то очень медленно.

В какой-то момент огонь так сильно разгорелся, что мне пришлось независимо выпрыгивать из кокпита. И только после этого к месту аварии прибыл первый маршал и остановил движение машины.

Безусловно, ситуация требует изучения. Нужно понять, за счет чего мы могли бы действовать быстрее в подобной ситуации», – рассказал Сайнс.

Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

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