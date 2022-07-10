Тото Вольфф: «Мерседесу» не хватало скорости на прямых»

Исполнительный директор подвел итоги Гран-при Австрии, поделившись мнением о выступлении команды.

«Можно сказать, что нам немного не хватает пары вещей в тех или иных областях. Думаю, за последние месяцы мы вполовину сократили отставание от лидеров. Мы лучше понимаем нашу машину, но тем не менее мы все равно оказались лишь третьими.

Мы все равно оказались непонятно где, на ничейной территории. Тем не менее, если говорить о позитивных моментах в сегодняшней гонке, то если бы мы – а это было не так, – стартовали в первой шестерке, то могли бы удержаться за Максом Ферстаппеном и на финише не оказались бы так далеко.

Нам не хватает скорости на прямых. Мы слишком медленные – может, «слишком» это и преувеличение, – но мы и правда медленные. И с болидом Джорджа Расселла все было еще хуже. Потому что единственным запасным задним антикрылом была «амбарная дверь» – которое нам и пришлось установить на его болид (после аварий).

А также нам, как кажется, не хватает мощности двигателя. Хотя это, опять же, случилось впервые за какое-то время, в последних гонках мы были быстры. Возможно, дело в высоте расположения автодрома. В любом случае, ребята проанализируют все данные и мы найдем способ компенсировать потерю скорости в следующих гонках.

Но вообще это хорошо, потому что мы видим, как «Мерседес» начинает постепенно сокращать отставание от лидеров, а это важно. И мы оказались в ситуации, которую неоднократно обсуждали в прошлом – что после восьми подряд титулов победная серия может прерваться. И мы хотим, чтобы этот перерыв был мимолетным, а не затянулся надолго», – рассказал Вольфф.

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