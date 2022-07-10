Фернандо Алонсо: «Сегодня мы были намного быстрее тех команд, с которыми обычно боремся в гонках»

Пилот подвел итоги Гран-при Австрии, рассказав о ходе гонки.

«Зачем мы провели третий пит-стоп? Чтобы повеселиться и сделать еще пару обгонов (шутка)! Вообще это была сложная гонка, в начале мы все оказались в DRS-паровозике и обгонять в такой ситуации было очень сложно. При этом я чувствовал, что могу быть намного быстрее соперников вокруг меня.

В каком-то смысле я очень рад и приободрен скоростью нашей машины сегодня, ведь сегодня по скорости мы были намного быстрее машин тех команд, с которыми обычно боремся в гонках. Это очень хороший знак. И как только соперники отправились в боксы, мы оказались на чистой трассе и смогли извлечь максимум из нашей стратегии «хард-хард-медиум».

Мы провели пит-стоп в режиме виртуального пейскара и были на пути к тому, чтобы финишировать шестыми. Может быть, я сумел бы финишировать прямо позади Эстебана, и это было бы просто здорово. Особенно учитывая старт с последней позиции. Но затем после преодоления первого сектора я почувствовал сильнейшие вибрации шин, поэтому мы решили провести еще один пит-стоп. Я вернулся на трассу 14-м, за 9 кругов до финиша, и в итоге сумел прорваться на 10-е место», – рассказал Алонсо.

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