Маттиа Бинотто: «В конце нервничал не меньше Леклера и просто перестал смотреть гонку»

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Австрии, признавшись, что из-за нервов не мог смотреть окончание гонки, когда на болиде Леклера возникли технические проблемы.

«В Сильверстоуне я был немного разочарован, и сегодня я тоже немного разочарован. Но я рад за Шарля и за команду. Две победы подряд – причем здесь, на домашней трассе «Ред Булл». Мы можем бороться за победы и продолжим это делать. Нужно просто поработать над улучшением надежности техники.

Когда начались проблемы с педалью газа, я нервничал не меньше Шарля. Я просто перестал смотреть гонку. Причем я даже не смотрел на экраны с данными. Но Шарль сумел со всем справиться. Он чемпион!

Для Шарля было очень важно победить. Эта победа принесла ему облегчение. Ему это было нужно. И победил он вполне заслуженно. Мы все очень рады», – рассказал Бинотто.

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