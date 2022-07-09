Фернандо Алонсо: «Если посчитать все сходы и случаи невезения, получится, что я потерял уже 60-70 очков»

Пилот прокомментировал поломку своего болида, которая случилась непосредственно перед стартом прогревочного круга спринта перед Гран-при Австрии.

«За пять минут до старта машина просто отключилась, полностью. И мы не могли ее включить. Мы попробовали завести машину с помощью внешнего блока питания, но это тоже не сработало. Видимо, проблема серьезнее. Главное все исправить к завтрашней гонке.

Можно сказать, что уик-энд для нас закончен, да. Потому что мы уже видели, как машины здесь выстраиваются в паровозик и обгонять становится практически невозможно. Так что нас ждет не слишком веселая гонка с паровозиками DRS и все в таком духе. Постараемся действовать креативно и придумать что-нибудь за счет стратегии. Не знаю, может нам повезет с машиной безопасности или что-то такое. Посмотрим. Но да, нас ждет очень длинная гонка.

Мне кажется, что в этом году я выступаю на самом высоком для себя уровне с точки зрения пилотажа – в том числе благодаря богатому опыту. Не знаю, может на том же уровне, что и в 2012 году. И при этом я набрал всего 20 очков или около того. Поверить не могу.

Если посчитать все сходы и все случаи невезения, то в этом сезоне я потерял уже очков 70, ну или 60 точно. Хотя я правда горжусь тем, как работаю в этом году, на каком уровне выступаю, стараюсь помогать команде. Если мы не будем набирать очки вот по таким причинам, то конечно я буду расстраиваться. Но далеко не так сильно, как если бы мы теряли очки из-за моих ошибок», – рассказал Алонсо.

Что случилось в спринте Гран-при Австрии: Шумахер 10 кругов возил Хэмилтона, Сайнс зарубился с Леклером

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram