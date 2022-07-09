Макс Ферстаппен: «Неплохая гонка, мы втроем шли вровень, атакуя, как и должно быть в спринте»

Пилот подвел итоги спринта перед , который ему удалось выиграть.

«Было приятно видеть на трибунах так много болельщиков, которые меня поддерживали, в конце на трассе было очень много оранжевого дыма.

Неплохая гонка, в начале у нас был неплохой темп, а в дальнейшем мы все (втроем) шли вровень. Так и должно быть в спринте – атака на пределе. Ребята из «Феррари» немного поборолись друг с другом, что помогло мне создать отрыв, но после этого мы шли в одном темпе.

Машина работает хорошо, нужно лишь чуть подправить пару вещей, но в целом мы вновь достаточно конкурентоспособны», – рассказал Ферстаппен.

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