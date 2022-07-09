Тото Вольфф: «Вчера вечером боксы «Мерседеса» выглядели так, будто кто-то уронил на пол и разбил машину из Лего»

Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что у него нет претензий к и , которые оба попали в аварии во вчерашней квалификации к .

«Болидом «Мерседеса» по-прежнему непросто управлять и сейчас, когда мы действительно способны бороться за высокие места, я рад тому, что наши пилоты стараются атаковать на пределе. Льюис прошел предыдущий поворот на скорости на 10 км/ч выше, и вошел в шестой поворот. Потом он прошел седьмой поворот на скорости на 10 км/ч выше, и уже не смог войти в поворот.

Джордж тоже шел с опережением графика. Какой бы ни была причина – будь то ветер или что-то еще. Подытоживая, можно сказать, что нашей машиной сейчас непросто управлять, но она явно стала быстрее – и на мой взгляд, это абсолютно нормальная ситуация.

Льюис на своем круге был быстрейшим в нескольких поворотах (до вылета). Смог бы он побороться за поул? Я не уверен, но он, может быть, сумел бы оказаться в 0,1-0,15 секунды от лидеров. И это на трассе, где раньше наша машина работала не так хорошо. Это прогресс. И да, я скорее предпочту видеть обе машины своей команды в стене, но сражаясь за поул, чем спокойное и безопасное восьмое место.

После аварий нам было нужно проверить два днище, две коробки передач, два задних крыла, другие детали. Вчера вечером наши боксы выглядели так, будто кто-то уронил на пол и разбил машину из Лего. Механики поработали отлично», – рассказал Вольфф.

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квалификации. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим

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