У «Хааса» нет серьезных альтернатив Шумахеру на сезон-2023 (Motorsport-Total)

Мику Шумахеру вряд ли грозит потеря места в «Хаасе» – как сообщает Motorsport-Total.com, у немца нет конкурентов на место в команде в 2023 году.

Представить себе без пилота системы трудно, полагают журналисты (хотя руководитель команды из США Гюнтер Штайнер утверждает, что у «Хааса» тоже есть право голоса).

Издание считает маловероятным замену Шумахера на , ныне выступающего в . пока продолжает карьеру в , а приглашение резервиста Скудерии Роберта Шварцмана в американский коллектив «немыслимо» из-за российского гражданства – даже в случае выступлений под флагом Израиля.

«Другими словами, у «Феррари» нет серьезных альтернатив», – заключается в статье.

Напомним, что итальянская пресса называла Шумахера претендентом на место в «Астон Мартин» в случае ухода из «Формулы-1».

Шумахер – главный кандидат на место в «Астон Мартин» в случае ухода Феттеля из «Ф-1» (It.motorsport)

Руль Мика Шумахера скосило в квале – сын Михаэля боялся за гонку. А в ней – битва с Ферстаппеном и первые очки в «Ф-1»

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