У «Хааса» нет серьезных альтернатив Шумахеру на сезон-2023 (Motorsport-Total)

Мику Шумахеру вряд ли грозит потеря места в «Хаасе» – как сообщает Motorsport-Total.com, у немца нет конкурентов на место в команде в 2023 году.
Представить себе «Хаас» без пилота системы «Феррари» трудно, полагают журналисты (хотя руководитель команды из США Гюнтер Штайнер утверждает, что у «Хааса» тоже есть право голоса).
Издание считает маловероятным замену Шумахера на Антонио Джовинацци, ныне выступающего в «Формуле E». Каллум Айлотт пока продолжает карьеру в «Индикаре», а приглашение резервиста Скудерии Роберта Шварцмана в американский коллектив «немыслимо» из-за российского гражданства – даже в случае выступлений под флагом Израиля.
«Другими словами, у «Феррари» нет серьезных альтернатив», – заключается в статье.
Напомним, что итальянская пресса называла Шумахера претендентом на место в «Астон Мартин» в случае ухода Себастьяна Феттеля из «Формулы-1».
Шумахер – главный кандидат на место в «Астон Мартин» в случае ухода Феттеля из «Ф-1» (It.motorsport)
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