Гельмут Марко: «Ред Булл» с благодарностью принимает неудачи Леклера»

Советник благодарен за неудачи .

Пилот «Феррари» пять раз подряд оказывался за пределами подиума, в том числе дважды сошел.

«Честно говоря, надо признать, что в последних пяти гонках Леклер показывал не те результаты, которые мог. Мы с благодарностью это принимаем, однако в долгосрочной перспективе так не будет.

Но с нашим болидом можно было побеждать в каждой гонке, если не считать Барселону, поэтому мы уверены в оставшейся части сезона», – сказал Марко в эфире немецкого n-tv.

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