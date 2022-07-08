Формула-3. Австрия. Квалификация. Хаджар выиграл поул, Смоляр – 16-й

Гонщик Исак Хаджар выиграл квалификацию «Формулы-3» в Шпильберге.

Второе время показал пилот «АРТ» Виктор Мартен, лидирующий в чемпионате, третье и четвертое – напарники по «Преме» Оливер Беарман и . Сессия была остановлена красными флагами за две минуты до конца из-за того, что Зденек Шованец («Хароуз») остановился на трассе. В итоге гонщик «МП Моторспорт» не улучшил время и остался 16-м.

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