Макс Ферстаппен о Гран-при Бельгии: «Спа-Франкоршам» – моя любимая трасса, важно сохранить ее в календаре чемпионата»

Пилот «Ред Булл» заявил, что хотел бы сохранить Гран-при Бельгии в календаре «Формулы-1».

Недавно в прессе появилась информация, что в предварительной версии календаря на сезон-2023 отсутствуют Гран-при Бельгии и Франции.

Позже директор Гран-при Бельгии опровергла данную информацию, заявив, что организаторы ведут с «Формулой-1» переговоры о продлении контракта.

«Будет действительно жаль не увидеть гонку в Спа в календаре «Ф-1». Это моя любимая трасса – к тому же, недавно они внесли нужные изменения (расширив зону безопасности в повороте «О’Руж»). Эта трассе здорово подходит и «Формуле-1», и другим гоночным сериям – это плавный трек с большим количеством скоростных поворотов», – рассказал Ферстаппен.

Также Макс отметил, что был бы рад появлению в календаре «Формулы-1» Гран-при Южной Африки, который планируется проводить на трассе «Кьялами», но не ценой потери :

– моя любимая трасса, важно сохранить ее в календаре чемпионата. С другой стороны, я был бы рад видеть обе эти гонки в календаре «Ф-1». Есть несколько других Гран-при, от которых лично я бы отказался, но этот вопрос я оставлю боссам «Ф-1». Хотя это вряд ли случится – думаю, этапов будет становиться только больше.

В мире есть несколько трасс, на которых точно нужно проводить Гран-при «Формулы-1». В некоторых случаях это крайне маловероятно. Но, например, гонка «Ф-1» на «Муджелло» – это просто безумная штука. Мне также очень нравится «Нюрбургринг», хотя я понимаю, что «Нордшляйфе» в своем нынешнем виде не слишком подходит болидам «Формулы-1». Но да, в мире действительно много классных треков. А также здорово и то, что некоторые из них может использовать «Ф-1», а некоторые другие используются в других чемпионатах».

Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты

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