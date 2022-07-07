Фернандо Алонсо: «В Сильверстоуне можно было выезжать за пределы трассы, а раньше – нельзя. Я в замешательстве»

Пилот не понимает, почему гонки «Формулы-1» судятся по-разному.

После Гран-при Великобритании Алонсо жаловался на маневры гонщика , а после просмотра заезда у испанца появились претензии и к другим соперникам.

«Наверно, поднимем это вопрос на завтрашнем собрании. Честно говоря, в понедельник я пересматривал гонку и заметил не только смещения [Леклера], но и борьбу между Шарлем, Чеко [Пересом] и Льюисом [Хэмилтоном].

Для телезрителей и меня, находящегося за болидами, это, разумеется, фантастическое зрелище, но в начале сезона нельзя было выезжать за пределы трассы. Все было четко. Теперь же можно выезжать за пределы трека, гнать по полной в зоне безопасности и возвращаться в борьбу в следующем повороте. Все совсем по-другому. Очень интересно будет это прояснить.

Считаю, нужно это обсудить. Конечно, судить трудно: когда борешься колесо в колесо, выдавливаешь соперника за пределы трассы, существуют разные сценарии и разные маневры в разных поворотах. Однако нам говорили, что будут определять по белой линии. В Сильверстоуне это было не так.

В Майами я покинул трек в одном повороте и, по их ( ) мнению, получил преимущество. Им пришлось представить, что я получил преимущество, потому что я и так полностью его отдал. Сейчас же мы видим очевидное получение преимущества, ведь к следующему повороту ты подъезжаешь либо по внутренней, либо по внешней траектории. Все очевидно – и штрафа нет. Я в полном замешательстве.

Это трудная работа, и мы все должны помогать. Не хочу рассуждать, принимались ли в Сильверстоуне верные решения или нет. Я говорю о том, что необходимо улучшить понимание – и мы готовы помочь. Просто надо убедиться, что мы на одной волне», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

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