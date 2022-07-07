Гельмут Марко: «Ред Булл» нанял психолога Цуноде – проблемному ребенку»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Юки Цунода будет работать с психологом.
По мнению Марко, пилоту «Альфа Таури» следует лучше контролировать эмоции.
«Мы организовали ему своего рода психолога, так как он продолжает выдавать тирады в поворотах, что негативно влияет на скорость. Надо контролировать эмоции.
Слава богу, Макс [Ферстаппен] – спокойный гонщик. В этом плане – и не только в этом – нашим проблемным ребенком является Цунода. Вы не поверите – он срывается по радио», – заявил Марко в эфире Servus TV.
С психологами взаимодействовали и другие гонщики «Формулы-1» – в частности, чемпион мира 2016 года Нико Росберг, а также Ландо Норрис, Джордж Расселл и Ромен Грожан.
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