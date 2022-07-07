Гельмут Марко: «Ред Булл» нанял психолога Цуноде – проблемному ребенку»

Советник Гельмут Марко сообщил, что Юки Цунода будет работать с психологом.

По мнению Марко, пилоту следует лучше контролировать эмоции.

«Мы организовали ему своего рода психолога, так как он продолжает выдавать тирады в поворотах, что негативно влияет на скорость. Надо контролировать эмоции.

Слава богу, Макс [Ферстаппен] – спокойный гонщик. В этом плане – и не только в этом – нашим проблемным ребенком является Цунода. Вы не поверите – он срывается по радио», – заявил Марко в эфире Servus TV.

С психологами взаимодействовали и другие гонщики «Формулы-1» – в частности, чемпион мира 2016 года , а также , и Ромен Грожан.

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