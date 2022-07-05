Пьер Гасли об аварии с Цунодой: «Обсудим внутри команды. Нельзя упускать шансы, я разочарован»

Гонщик «Альфа Таури» считает недопустимым столкновение с .

Напарники дошли до контакта на , когда Цунода пытался обогнать Гасли. Пьер впоследствии сошел, Юки получил пятисекундный штраф и лишился шансов на очки.

«Я чрезвычайно разочарован, потому что после рестарта мы оказались в очень хорошем положении, ехали в очках, несмотря на огромные проблемы на этой трассе. Обсудим это внутри команды. Не хочу рассуждать здесь (с прессой), но, естественно, я крайне разочарован тем, чтобы мы не воспользовались возможностью.

Безусловно, придется поговорить. Когда команда проводит такой тяжелый сезон, нельзя упускать шансы. Мы в первый раз попадаем в такую ситуацию, но подобное вообще не должно происходить», – заявил француз.

Цунода извинился за свою ошибку:

«Моя скорость позволяла проехать поворот, но я не ожидал, что он захлопнет калитку. Он закрыл ее не полностью, но места не хватало. Разумеется, гонщики оставляют друг другу минимальное пространство в борьбе, и я понимаю Пьера.

Я мог дождаться следующей возможности, без сомнения. Я извиняюсь перед командой. Я не ожидал, что Пьер будет сражаться в этом повороте, но это моя ошибка – я недостаточно хорошо оценил ситуацию. Надо извлечь уроки и избегать повторения в будущем.

Конечно, мы поговорим [с командой]. Я считал, что ехал быстрее, это было очевидно. Как бы то ни было, вина на мне. Больше мне нечего добавить».

Кристиан Хорнер: «Днище болида Ферстаппена модифицировал обломок «Альфа Таури»

В «Ф-1» на трассу прорвались эко-активисты – с сидячей забастовкой против нефти. Болиды пролетали рядом, акцию не поняли даже Феттель и Хэмилтон

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram