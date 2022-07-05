Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Первые гонки были борьбой за выживание, теперь болид ведет себя совсем иначе»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о прогрессе команды.

Ключевой проблемой W13 на старте сезона стали подпрыгивания, которые негативно сказывались на скорости и управляемости. Шовлин заверил, что усилия «Мерседеса» по доработке болида принесли результат.

«Первые гонки были в буквальном смысле борьбой за выживание. Гонщики сражались с машиной, работать с которой невероятно тяжело. Но мы здорово выступали, зарабатывали очки, пользовались шансами и проблемами с надежностью у соперников.

Гонка в Барселоне оказалась полезной, так как мы поняли, что болид подскакивает не на всех автодромах. С другой стороны, последние три городские гонки высветили другие слабости, и мы их решаем.

Я бы сказал, что путь, которому следует разработка машины, становится все более ясным, это обнадеживает. Обновление [в Сильверстоуне] стало первым из той серии, которую мы наметили в Барселоне.

Концепция болида претерпела огромные изменения с момента первого заезда, машина ведет себя совсем иначе. Со стороны кажется, что аэродинамика похоже на ту, что использовалась на первом этапе, но теперь это совершенно другой зверь.

Можно говорить о том, что в Барселоне мы поменяли концепцию – в плане работы над болидом, решения проблем с подскоками. В первых гонках мы были одной из худших команд по тряске, сейчас же ближе к лучшим. Мы точно не лучшие, но в то же время далеко не худшие – прогресс есть. Машина все еще немного жестче, чем хотелось бы, однако с ней можно работать», – заявил специалист.

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