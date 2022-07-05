Маттиа Бинотто: «В стратегии Леклера нет ничего особенного – Хэмилтон остался на трассе на Гран-при Абу-Даби-2021»

Руководитель Маттиа Бинотто сослался на финал сезона-2021, оправдывая действия Скудерии в Сильверстоуне.

проиграл Гран-при Великобритании, так как команда не заменила ему шины в режиме машины безопасности – гонку выиграл его напарник .

В прошлом году пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не заехал в боксы на последних кругах -Даби-2021 и проиграл титул, однако тогда провести боевой круг удалось лишь с помощью вольной трактовки правил. В Сильверстоуне у соперников было достаточно времени для обгона Леклера – в итоге Шарль стал четвертым.

«Это решение, продиктованное здравым смыслом – сохранить позицию лидирующей машины. В такой стратегии нет ничего особенного, лидер всегда в приоритете для нас, и в этой ситуации им оказался Шарль. Его шины в тот момент были свежее. Если бы он заехал в боксы, соперники поступили бы противоположным образом и отыграли бы позицию на трассе на почти что новом «харде».

Просто подумайте о на последней гонке прошлого сезона в Абу-Даби – он остался на трассе.

В то же время мы выбрали другую стратегию для Карлоса, чтобы использовать все возможности. Если бы мы не разделили стратегии, то рисковали проиграть гонку и подарить победу соперникам», – заявил Бинотто.

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