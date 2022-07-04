Гран-при Бельгии и Франции лишатся мест в календаре «Ф-1» в сезоне-2023 (De Telegraaf)

подготовила предварительную версию календаря чемпионата на сезон-2023.

Как стало известно нидерландскому изданию De Telegraaf, календарь в новом сезоне будет состоять из 23 или 24 гонок. В данный момент не до конца понятен статус – этап может не вернуться в календарь в связи со строгими ковидными ограничениями, которые действуют в стране.

Сезон должен будет начаться 5 марта на , а закончится традиционно на -Даби уже в декабре. Также календарь будет составляться по региональному признаку проведения Гран-при, чтобы облегчить командам ситуацию с логистикой.

В следующем году свои места в календаре «Формулы-1» почти наверняка потеряют Гран-при Франции и . Этап в Спа может сохранить гонку минимум на один год в том случае, если организаторы Гран-при Южной Африки не успеют подготовить трассу «Кьялами» к 2023 году.

Также, как уже сообщалось ранее, в календаре появятся Гран-при Лас-Вегаса и Гран-при Катара.

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