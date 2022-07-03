Протестующие прорвались на трассу Гран-при Великобритании

Демонстранты попали на трассу Гран-при Великобритании.

Протестующих выдворяли маршалы и служба безопасности , сообщает Motorsport Week.

«Подтверждаем, что после появления красных флагов несколько людей попытались проникнуть на трассу. Они были немедленно удалены, с проблемой разбираются местные власти», – говорится в заявлении и «Формулы-1».

Гонка остановлена после аварии с участием нескольких пилотов.

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