Протестующие прорвались на трассу Гран-при Великобритании

Демонстранты попали на трассу Гран-при Великобритании.
Протестующих выдворяли маршалы и служба безопасности «Сильверстоуна», сообщает Motorsport Week.
«Подтверждаем, что после появления красных флагов несколько людей попытались проникнуть на трассу. Они были немедленно удалены, с проблемой разбираются местные власти», – говорится в заявлении ФИА и «Формулы-1».
Гонка остановлена после аварии с участием нескольких пилотов.
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