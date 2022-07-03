Гран-при Великобритании остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге

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Гран-при Великобритании был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге.

В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла («Мерседес»), Чжоу Гуаньюя («Альфа Ромео»), Алекса Албона («Уильямс»), Эстебана Окона («Альпин») и Юки Цуноды («Альфа Таури»).

Наиболее тяжелый удар, по сообщениям Sky Sports, получил Чжоу Гуаньюй – и маршалы и медицинские работники заняты процессом извлечения гонщика из кокпита болида, который оказался зажат между заграждениями. Позже появилась информация, что Чжоу сумел успешно покинуть кокпит болида и не получил серьезных травм в аварии.

Вероятно, с учетом красных флагов, Цунода и Окон смогут продолжить гонку после рестарта – их машины подлежат оперативному восстановлению.

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