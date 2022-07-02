Гельмут Марко: «Йос Ферстаппен не должен публиковать критику «Ред Булл». Я сразу ему позвонил»

Гельмут Марко рассказал, что предъявил претензии Йосу Ферстаппену после критики «Ред Булл».
Экс-пилота «Формулы-1» и отца Макса Ферстаппена возмутило, что команда «выбросила» десять очков в борьбе за титул на Гран-при Монако и не помогла его сыну.
«Йос прекрасно себя проявляет, поэтому Макс и дошел так далеко, – отреагировал Марко в интервью De Limburger. – Когда Макс появился в «Формуле-1», поначалу с Йосом было нелегко в каких-то ситуациях. У него по любому вопросу было свое мнение – кстати, и сейчас так же».
Марко назвал комментарии Йоса «непродуктивными», а также добавил:
«Они вызывают недовольство в команде, дают журналистам повод что-то написать.
Я сразу же ему позвонил: «Что это такое, Йос?» Все вправе иметь свое мнение, в том числе Йос, но он не должен публиковать такое на сайте своего сына.
Он ответил: «Да, но я же отец», и это понятно, однако не надо так поступать. Как бы то ни было, Йос есть Йос. Иногда он очень быстро заводится, и это не поменяется».
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