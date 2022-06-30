Гюнтер Штайнер остался недоволен действиями дирекции гонки в Канаде: «С нами даже не проконсультировались»

Руководитель заявил, что команда планирует обсудить с ФИА ситуацию, сложившуюся на .

По ходу гонки переднее антикрыло на болиде было повреждено, и конструкция разболталась. В связи с потенциально опасной для других пилотов ситуацией дирекция гонки обязала Магнуссена немедленно провести пит-стоп, чтобы устранить повреждение, показав датчанину черно-оранжевый флаг.

Сам Магнуссен после гонки остался недоволен решением , поскольку по его мнению в срочном проведении пит-стопа (что вынудило команду менять стратегию) не было необходимости.

«Я разделяю разочарование Кевина. А добавляет разочарования то, что с нами даже не проконсультировались. К нам не обратились, сказав: «Ребят, у вас от переднего антикрыла отломился кусок и теперь болтается, вы можете с этим что-то сделать?»

Мы знаем, как сконструировано антикрыло. Я не могу сказать, что крыло бы не отвалилось ни при каких обстоятельствах, но ведь крыло было покрыто «Зайлоном» (Zylon – синтетический полимерный материал), а этот материал просто так не сломается.

Но нужно было хотя бы спросить наше мнение. Хотелось бы видеть от дирекции гонки чуть больше уважения. Мы бы в любом случае заменили антикрыло, ведь из-за поломки мы потеряли в прижимной силе – просто мы бы сделали это в чуть более удобный для нас момент. Даже один круг бы изменил ситуацию – потому что на трассе включили режим виртуального автомобиля безопасности, это сэкономило бы нам примерно 10 секунд», – рассказал Штайнер.

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