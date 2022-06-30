Макс Ферстаппен о расистском термине от Пике: «Это неправильно. Все гонщики поддерживают усилия Хэмилтона и «Ф-1»

Пилот ответил на вопрос об отношении к расистским высказываниям резервиста команды и трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.

Нельсон – отец девушки Макса Келли Пике. Бразилец употребил расистский термин по отношению к гонщику «Мерседеса» .

«Это общая проблема, она относится не только к «Формуле-1», верно?

Я считаю, что употреблять такие слова неправильно. Все начинается с образования молодого поколения: дома и в школе нужно с самого раннего возраста учить, что такие слова нельзя говорить – и в целом использовать.

Мы, в том числе и Льюис, работаем над этим ради будущего. Все гонщики это поддерживают», – сказал чемпион мира.

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