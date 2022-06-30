Берни Экклстоун о расистском скандале: «Нельсон Пике не скажет такое в плохом смысле»

Бывший руководитель «Формулы-1» оправдал .

Трехкратный чемпион мира допустил расистский термин в адрес , разбирая столкновение пилота с Максом Ферстаппеном из на -2021.

«Я ужасно давно знаю Нельсона, виделся с ним пару недель назад. Нельсон не скажет такое в плохом смысле.

Наверное, многие вещи, которые он говорит, могут быть слегка оскорбительными. Но для него здесь нет ничего страшного. Это просто часть беседы. Нельсон никогда бы не стал говорить что-то плохое, это точно.

Зная Нельсона, могу предположить, что произошло: его дочь [ ] встречается с – вероятно, он (Нельсон) вскипел, когда увидел инцидент, и это чувство сохранилось. Что ж, пожалуй, это неподходящая реакция, но ничего ужасного не происходит, когда говоришь такие слова в Бразилии», – заявил Берни в программе Good Morning Britain.

Британец также высказался об ответе Хэмилтона и извинениях Пике:

«Люди говорят всякое. У кого-то лишний вес или, как у меня, небольшой рост – вполне уверен, что многие вставляют реплики по этому поводу. Если бы я услышал подобное, то справился бы с этим сам без особых проблем.

Меня удивило, что Льюис просто не проигнорировал. Более того, он ответил, и Нельсон извинился. Полагаю, все должны быть довольны».

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