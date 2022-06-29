Джордж Расселл: «Думали, что трехлетний период в «Уильямсе» будет оптимальным – что команда будет бороться за очки и подиумы»

Пилот рассказал, что его период выступлений за слишком затянулся и получился тяжелым.

По словам Расселла, который изначально входил в молодежную программу «Мерседеса», ими изначально была допущена ошибка в оценке перспектив «Уильямса».

«Я думаю, что в «Мерседесе» всегда верили в меня – и я считаю, что с этим мне очень повезло, потому что они никогда не пытались поставить меня на место, устроить проверку и посмотреть, сломаюсь ли я. Они хотят, чтобы ты постепенно прогрессировал, хотят быть уверены в том, что ты сможешь полностью раскрыть свой потенциал.

При этом, когда в 2018 году мы решили пойти в «Уильямс», мы держали в уме тот факт, что эта команда три года подряд попадала на подиум, занимала 3-5 место в Кубке конструкторов. А потом в 2018 году они провели очень плохой сезон и финишировали последними – но мы тогда считали, что команда сможет отыграться и совсем скоро вернется к борьбе за 3-5 место в общем зачете.

Поэтому мы все согласились с тем, что трехлетний период в «Уильямсе» будет оптимальным вариантом – и что мы будем бороться за очки и возможно подиумы. В итоге же я три года фактически в одиночестве просто катался по кругу, находясь в самом конце пелотона, и этот неудачный период вышел слишком продолжительным», – рассказал Расселл.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram