Гран-при Великобритании-2022. 1-я практика. Боттас – 1-й под дождем, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й

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Сильверстоун
1 июля 2022 года
1-я практика
 
1. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1.42,269 (9 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,532 (10)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,718 (8)
4. Шарль Леклер («Феррари») +1,552 (7)
5. Мик Шумахер («Хаас») +1,646 (3)
6. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,922 (4)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,912 (3)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +8,994 (5)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +9,124 (5)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +16,919 (5)
11. Джордж Расселл («Мерседес») – не показал времени (2)
12. Серхио Перес («Ред Булл») - не показал времени (3)
13. Эстебан Окон («Альпин») - не показал времени (2)
14. Фернандо Алонсо («Альпин») - не показал времени (1)
15. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (1)
16. Даниэль Риккардо («Макларен») - не показал времени (4)
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») - не показал времени (3)
18. Ландо Норрис («Макларен») - не показал времени (4)
19. Николас Латифи («Уильямс») - не показал времени (1)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - не показал времени (3)

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