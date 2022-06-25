Эстебан Окон: «У «Альпин» большие надежды на обновления к Гран-при Великобритании»

Гонщик рассчитывает на прогресс благодаря новинкам, которые команда привезет в Сильверстоун.

«Мы готовим довольно-таки серьезные обновления и должны сделать шаг вперед. Так что да, надежды большие.

Для нас важен уик-энд в Сильверстоуне. Впереди большая работа – надеюсь, мы выступим хорошо, и машина окажется там, где должна находиться.

Прогресс очень обнадеживает. Команда стремится вперед, готовит новинки раньше, чем планировалось, и они ведут в верном направлении. С начала сезона мы прибавили больше многих соперников. Можно быть довольными тем, что развитие идет по правильному пути», – сказал француз.

состоится 1-3 июля.

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