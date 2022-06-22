Андреас Зайдль: «Полагаем, что мотор с болида Норриса можно будет починить»

Руководитель рассказал, что команда рассчитывает починить двигатель с болида , в работе которого возникли неполадки.

После того, как неисправность возникла по ходу квалификации к , в «Макларене» заменили мотор на болиде Норриса.

«На болиде Ландо произошла поломка датчика – неисправность привела к потере мощности двигателя и перебоях в работе, что мы видели во втором сегменте квалификации.

Мы приняли решение заменить двигатель на болиде Ландо, вернув силовую установку, которая ранее уже использовалась в этом сезоне. Так что пока Ландо использовал только два мотора в этом сезоне.

Мы полагаем, что замененный мотор можно будет починить. Так что пока нет причин полагать, что мы не сможем завершить сезон, не превышая допустимое количество моторов», – рассказал Зайдль.

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