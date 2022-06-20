Гельмут Марко: «Ферстаппен никак не мог выбраться из зоны DRS и сумел выдержать невероятное давление»

Советник остался очень доволен выступлением на Гран-при Канады.

«Макс провел невероятную квалификацию и очень здорово проявил себя в гонке, ведь после появления машины безопасности давление было просто колоссальным. И Макс никак не мог выбраться из зоны DRS, потому что на втором секторе «Феррари» была быстрее нас.

Так что Максу пришлось выдержать просто невероятное давление, у соперника постоянно была возможность использовать DRS. Слава Богу, Сайнс дважды немного ошибся на торможении, это облегчило нам жизнь.

Макс действовал очень умно. Ему снова и снова удавалось заряжать батарею, чтобы потом использовать заряд для работы болида на полной мощности. Особенно на втором секторе. А потом у Макс еще и отказала радиосвязь. И мы не знали, слышал ли он то, что мы ему говорили», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

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