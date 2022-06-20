«Макларен» предоставил тесты болида «Ф-1» юниору «Ред Булл» Дарувале

Гонщик «Формулы-2» проведет тесты «Макларена» в .

Юниор будет тестировать машину «Формулы-1» 2021 года. Заезды пройдут 21 и 22 июня.

Индийский пилот занимает третье место в «Ф-2» и в данный момент является лучшим из программы «Ред Булл» в чемпионате.

«Макларен» также предоставит машину 2021 года гонщику Колтону Херте, однако даты тестов еще не объявлены. Пока неизвестно, кто проведет две практики «Ф-1» для «новичков» в нынешнем сезоне.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

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