«Макларен» предоставил тесты болида «Ф-1» юниору «Ред Булл» Дарувале

Теги Макларен Ред Булл Индикар тесты Формула-1 Сильверстоун Формула-1 Формула-2 Джехан Дарувала Авто

Гонщик «Формулы-2» Джехан Дарувала проведет тесты «Макларена» в Сильверстоуне.

Юниор «Ред Булл» будет тестировать машину «Формулы-1» 2021 года. Заезды пройдут 21 и 22 июня.

Индийский пилот занимает третье место в «Ф-2» и в данный момент является лучшим из программы «Ред Булл» в чемпионате.

«Макларен» также предоставит машину 2021 года гонщику «Индикара» Колтону Херте, однако даты тестов еще не объявлены. Пока неизвестно, кто проведет две практики «Ф-1» для «новичков» в нынешнем сезоне.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные