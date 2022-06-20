Шарль Леклер: «В середине гонки застрял за Оконом и вообще ничего не мог сделать»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Канады. Леклер, стартовавший 19-м после штрафа за замену мотора, сумел прорваться на 5-е место, но отметил, что не слишком доволен таким результатом, учитывая общую картину и победу «Ред Булл».

«Честно говоря, я довольно сильно разочарован. Да, последняя часть гонки сложилась хорошо. Но вот на первом этапе гонки я вообще не мог ничего сделать. Потом в середине гонки я застрял за , у которого к тому же было преимущество за счет значительно более свежих шин.

В результате шины давали ему значительно лучшее сцепление с трассой на выходе из десятого поворота. Так что я застрял. И мне оставалось только набраться терпения, думая об окончании гонки.

Потом мы провели пит-стоп, думая, что сможем выбраться из трафика, но пит-стоп вышел очень медленным, в результате чего мы оказались в еще одном DRS-паровозике, и нам пришлось начинать все заново.

Но окончание гонки вышло интересным. Мне было нужно действовать немного агрессивнее, чтобы заработать хоть какие-то очки. И в итоге мы финишировали пятыми – что, учитывая ситуацию, было лучшим из возможных результатом.

Мог ли я сегодня (если бы не штраф) соперничать с «Ред Булл»? Честно говоря, понятия не имею (улыбается). То есть, за гонку я ни разу не сталкивался на трассе с болидом «Ред Булл». Но в целом ощущения были неплохими, это хороший знак. Могли бы мы победить «Ред Булл»? Я не знаю. Мне кажется, что мы весь сезон ведем весьма плотную борьбу. И сегодня Карлос, насколько я понимаю, был очень близок к Максу», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

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