Макс Ферстаппен: «Концовка получилась интересной – к счастью, в этом году мы довольно быстры на прямых»

Пилот подвел итоги Гран-при Канады, на котором сумел одержать победу.

«Конечно, появление машины безопасности нам совсем не помогло. В целом соперники из «Феррари» были очень быстры по ходу гонки. Как бы то ни было, концовка получилась очень интересной и зрелищной – я выкладывался на максимуме, а Карлос, разумеется, делал то же самое.

Я видел, как он атаковал, как старался заряжать батарею, хотя используя DRS делать это проще. Эти несколько кругов получились очень интересными. К счастью, в этом году мы, как кажется, довольно быстры на прямых. Это помогает», – рассказал Ферстаппен.

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