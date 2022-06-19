Фернандо Алонсо: «Если реально смотреть на вещи, мы должны побороться за место в топ-5»

Пилот рассказал, что постарается выйти в лидеры на первом круге .

При этом Алонсо признал, что не видит реалистичных шансов выиграть гонку или попасть на подиум, и что в лучшем случае команда может рассчитывать на пятое место.

«Цель в том, чтобы лидировать в гонке на первом круге. Так что в первом повороте будем атаковать на максимуме! Да, после этого соперники могут ответить, могут дать бой, но было бы очень здорово выйти в лидеры гонки.

Я пока не знаю точную классификацию – кто на четвертом месте, кто на шестом, ну и так далее. Поэтому, если реально смотреть на вещи, то пока я не могу ничего сказать о шансах в завтрашней гонке. Я бы сказал, что мы должны побороться за место в топ-5.

У нас хорошая стартовая позиция, но мы знаем свои возможности. А также мы уже видели гонки, в которых пилоты или стартовали последними, ну или получали прокол на первом же круге, и в итоге все равно финишировали впереди нас с существенным преимуществом. Так что я думаю, что места в топ-4 уже заняты. И пятое место будет для нас как победа – на этот результат мы и должны быть нацелены», – рассказал Алонсо.

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