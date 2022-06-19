Шарль Леклер: «Если действовать умно, в гонке у нас будет возможность пробиться примерно на 4-е место»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о целях на предстоящий Гран-при Канады.

В завтрашней гонке Леклер, получивший штраф за замену мотора, будет стартовать с 19-й позиции.

«Завтра мы постараемся выжать максимум с учетом сложившейся ситуации, а в дальнейшем, надеюсь, у нас больше не будет проблем с надежностью – и мы сможем сосредоточиться на прогрессе в работе над машиной и постараемся догнать «Ред Булл» в чемпионате.

В практике обгонять соперников было чуть тяжелее, чем я изначально ожидал, но в целом, как мне кажется, у нашей машины очень хороший темп. Если мы будем действовать умно, выберем правильную стратегию, используем возможность атаковать в чистом воздухе, то тогда у нас будет возможность пробиться примерно на 4-е место, я так думаю. Такова цель», – рассказал Леклер.

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