Серхио Перес: «Допустил ошибку и хотел бы извиниться перед командой – надеюсь, в гонке мы сможем отыграться»

Пилот подвел итоги квалификации к , взяв на себя вину за вылет с трассы.

«Сегодня я допустил ошибку и хотел бы извиниться перед командой. К сожалению, сегодня я их подвел. Как бы то ни было, сейчас нужно думать о завтрашней гонке. Надеюсь, мы сможем отыграться и заработаем много очков.

Не думаю, что причиной вылета стали проблемы с тормозами. Скорее я просто оказался на холодной половине трассы. Я заблокировал колеса на торможении перед десятым поворотов. А кругом ранее поставил на шины проплешину. Вероятно, все это и привело к вылету далее в третьем повороте – там я был уже просто пассажиром.

Да, в таких условиях выступать здесь очень непросто. Но на самом деле это была моя ошибка. Завтра постараюсь минимизировать возможный ущерб, атакуя с первого же круга, а дальше посмотрим», – рассказал Перес.

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