Карлос Сайнс: «Посмотрим, что получится сделать с очень быстрым Алонсо»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после квалификации к Гран-при Канады.
Сайнс занял третье место, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо из «Альпин».
«Сегодня на дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперед.
Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо – он весь уик-энд очень быстрый», – признался Сайнс.
Карлос также рассказал о своей ошибке:
«Думаю, второй сектор был «фиолетовым», и я просто попытался проехать последний поворот слишком быстро и потерял полсекунды. Я старался побороться за поул».
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