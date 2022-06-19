Карлос Сайнс: «Посмотрим, что получится сделать с очень быстрым Алонсо»

Гонщик поделился эмоциями после квалификации к Гран-при Канады.

Сайнс занял третье место, уступив пилоту и Фернандо Алонсо из .

«Сегодня на дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперед.

Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо – он весь уик-энд очень быстрый», – признался Сайнс.

Карлос также рассказал о своей ошибке:

«Думаю, второй сектор был «фиолетовым», и я просто попытался проехать последний поворот слишком быстро и потерял полсекунды. Я старался побороться за поул».

«Ф-1» в Канаде: Ферстаппен на поуле, Алонсо – на первом ряду!

Фернандо Алонсо: «Буду атаковать Ферстаппена в первом повороте»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram