Фернандо Алонсо: «Буду атаковать Ферстаппена в первом повороте»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался после второго места в квалификации к Гран-при Канады.
Алонсо уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену на подсыхающей трассе.
«Машина просто супер. Пилотировать было очень комфортно, и, думаю, болельщики тоже меня подгоняли», – заявил Фернандо.
Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился планами на гонку:
«Увидим. Я буду атаковать Макса в первом повороте».
Гран-при Канады-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й
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