Фернандо Алонсо: «Буду атаковать Ферстаппена в первом повороте»

Пилот высказался после второго места в квалификации к Гран-при Канады.

Алонсо уступил лишь гонщику на подсыхающей трассе.

«Машина просто супер. Пилотировать было очень комфортно, и, думаю, болельщики тоже меня подгоняли», – заявил Фернандо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился планами на гонку:

«Увидим. Я буду атаковать Макса в первом повороте».

Гран-при Канады-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й

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