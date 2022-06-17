Джордж Расселл: «Приятно видеть, что ФИА сразу начала действовать и все не растянулось на недели и месяцы»

Пилот «Мерседеса» одобрительно отозвался о решении ФИА выпустить техническую директиву, направленную на борьбу с эффектом галопирования болидов.

«Приятно видеть, что ФИА сразу начала действовать, стараясь решить этот вопрос – и что из-за политики все это снова не растянулось на недели и месяцы. Когда речь заходит о безопасности, решать такие вопросы нужно в кратчайшие сроки. Так что я приятно не то чтобы удивлен – просто я рад, что меры были предприняты так быстро.

Вообще все думают, что за этими изменениями стоит «Мерседес», однако если рассуждать с точки зрения скорости все не так – и нам бы не хотелось ничего менять. Ведь вы не можете знать, как на вас повлияют такие изменения, станете вы быстрее или медленнее.

Просто все гонщики высказались по этому глобальному вопросу – и что мы хотим увидеть какие-то изменения. Потому что то, через что мы прошли в последний уик-энд в Баку, было просто невыносимо.

Не так важно, в какой именно из лодок вы оказались. Вы либо страдаете от галопирования, а машина бьется днищем об трассу, либо у вас нет галопирования, но вы все равно находитесь очень близко от поверхности трека. Ощущения в любом случае не из лучших», – рассказал Расселл.

ФИА выпустила техническую директиву с мерами для борьбы с эффектом галопирования болидов в «Формуле-1»

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