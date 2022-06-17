Пьер Гасли о тряске: «Все гонщики четко сказали, что это перебор. Рад, что ФИА быстро отреагировала»

Пилот высказался о новой директиве Международной автомобильной федерации (ФИА).

ФИА предприняла меры по борьбе с последствиями подскакивания болидов.

«Я рад, что ситуацию восприняли серьезно и максимально быстро предприняли меры. В конечном счете нам приходится справляться с ударами, болью и тем, что мы не может разогнуть спину. Я рад, что наш посыл дошел, и последовала быстрая реакция», – заявил француз.

По словам Гасли, все пилоты согласились с тем, что действия необходимы:

«Мы все четко сказали, что это перебор – вне зависимости от интересов команд. Вы смотрите онборды и даже не можете осознать, что это такое. Когда оказываешься в машине и испытываешь удары на протяжении полутора часов, пилотируя на скорости в 330 км/ч, воспринимаешь ситуацию по-другому. Я считаю, что нам лучше судить о этом. Я просто доволен, что проблему восприняли серьезно.

Мы здесь не ради жалоб. Не сказал бы, что гонщики любят жаловаться на что бы то ни было – мы не такие. Мы просто любим гонки и стараемся сделать их лучше. Проблема беспокоит каждого из нас – больше, чем ее влияние на скорость».

Пьер сомневается, что директива существенно скажется на раскладе сил:

«Полагаю, изменения будут минимальными. Я считаю, мы говорим о вещах, которые весьма слабо повлияют на скорость болидов».

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