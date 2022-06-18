Гран-при Канады-2022. 3-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Гасли – 2-й, Феттель – 3-й

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Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
18 июня 2022 года
3-я практика
 
1. Фернандо Алонсо («Альпин») – 1.33,836 (15 кругов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,053 (18)
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,055 (18)
4. Эстебан Окон («Альпин») +0,167 (16)
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,274 (14)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,412 (13)
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,423 (11)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,662 (10)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,780 (10)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,942 (18)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,180 (15)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,377 (15)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,695 (23)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,807 (17)
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,856 (12)
16. Алекс Албон («Уильямс») +1,925 (17)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,425 (27)
18. Мик Шумахер («Хаас») +3,552 (18)
19. Николас Латифи («Уильямс») +4,558 (11)
20. Шарль Леклер («Феррари») – не показал времени (5)
 

Гран-при Канады-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Феттель – 4-й

Гран-при Канады-2022. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Алонсо – 3-й

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