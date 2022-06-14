«Феррари» нашла «краткосрочное решение» проблемы Сайнса на Гран-при Азербайджана

«Феррари» поделилась информацией о работе над ошибками после Гран-при Азербайджана.
Карлос Сайнс сошел из-за поломки гидравлики, Шарль Леклера – из-за отказа силовой установки. Двигатель Леклера исследуют в среду, 15 июня. Изучение схода Сайнса уже привело к результатам.
«Мотор Шарля привезут на базу завтра, и предварительная оценка будет сделана к вечеру.
Гидравлические элементы с болида Карлоса уже изучены. Внедрено краткосрочное решение для Гран-при Канады, ведется работа над средне- и долгосрочными решениями», – говорится в сообщении Скудерии.
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