«Феррари» нашла «краткосрочное решение» проблемы Сайнса на Гран-при Азербайджана

«Феррари» поделилась информацией о работе над ошибками после .

сошел из-за поломки гидравлики, – из-за отказа силовой установки. Двигатель Леклера исследуют в среду, 15 июня. Изучение схода Сайнса уже привело к результатам.

«Мотор Шарля привезут на базу завтра, и предварительная оценка будет сделана к вечеру.

Гидравлические элементы с болида Карлоса уже изучены. Внедрено краткосрочное решение для , ведется работа над средне- и долгосрочными решениями», – говорится в сообщении Скудерии.

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