Маттиа Бинотто: «Лучше решать проблемы с надежностью, когда у тебя быстрая машина, а не наоборот»

прокомментировал проблемы «Феррари» с надежностью.

Шарль Леклер сошел на из-за поломки двигателя во второй раз за три гонки, остановился после отказа гидравлики. Бинотто отметил, что плохая надежность стала расплатой за улучшение скорости «Феррари».

«Я не удивлен, но, безусловно, обеспокоен и разочарован. Я считаю, мы должны были решить проблему и не сделали этого. Однако я не могу винить команду, потому что знаю, какие усилия они вложили, чтобы улучшить производительность.

Это длинный путь, следующий шаг нужно сделать прямо сейчас. Пока мы неплохо выполняли работу. Она не завершена, но мы это сделаем. Я бы предпочел решать проблемы с надежностью, когда у тебя быстрая машина, а не наоборот», – заявил руководитель «Феррари».

Бинотто отверг предположение о том, что на Гран-при Канады Скудерия окажется в ситуации, когда обязана побеждать:

«Я вовсе так не считаю. Мы движемся от гонки к гонке, стараемся оптимизировать свои возможности. Работа на базе идет в обычном режиме. Надо извлечь выводы, понять проблемы и сделать это как можно скорее. Необходимо предпринять все усилия, чтобы наш продукт стал лучше», – заявил Бинотто.

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«Я считаю, что команда здорово отреагировала в режиме виртуальной машины безопасности: мы позвали в боксы Шарля, потому что он оказался рядом с въездом на пит-лейн. Очень быстрая реакция, пилоты тоже хорошо себя проявили. Полагаю, на этой стадии мы получили преимущество.

Нам действительно предстояло доехать на одном комплекте шин до финиша, гонка была длинной. Насколько мы видели, «хард» деградировал очень медленно. Вероятно, мы бы продержались – в таком случае это верное решение. Но, очевидно, мы не получим ответ на данный вопрос. В то же время казалось, что мы выступаем очень сильно, Шарль был весьма доволен поведением болида», – приводит слова Маттиа F1i.com.

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