Мика Хаккинен: «Ферстаппен должен поблагодарить Переса за победу на Гран-при Азербайджана»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен высказался о борьбе и .

Партнеры по занимают первые две строчки в чемпионате. Перес лидировал на протяжении большей части уик-энда Гран-при Азербайджана и опередил Ферстаппена в квалификации. В гонке Макс одержал победу, при этом Серхио попросили не мешать напарнику.

Также Хаккинен упомянул провальное выступление «Феррари» – и сошли из-за технических проблем.

«Чеко фантастически проявляет себя в «Ред Булл», помогая Максу. После победы в Монако он приехал в Баку и стал быстрейшим в двух практиках и во всех трех опережал Макса. Затем он квалифицировался вторым позади Шарля и захватил лидерство на старте – это показывает, насколько Чеко уверен в себе и в болиде.

Макс должен поблагодарить Чеко за победу, по моему мнению – не только за согласие со стратегией команды, но и с учетом пятисекундного пит-стопа в ключевой момент гонки.

«Ред Булл» действительно получает преимущество благодаря двум пилотам-победителям. В то же время Карлос Сайнс в «Феррари» страдает от невезения, а также не может поддерживать темп Шарля. Для чемпионства в «Ф-1» необходимо сочетание скорости, надежности и стабильности – найти его весьма непросто. У «Феррари» есть скорость, других аспектов нет, а «Ред Булл» хорош во всем. На старте сезона у «Ред Булл» проявлялись проблемы с надежностью, но теперь они позади. «Феррари» должна достичь того же, и побыстрее», – отметил Хаккинен.

Что случилось на Гран-при Азербайджана: у «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене»

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